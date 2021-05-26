Karaisalı'da ceviz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 110 dekar alanda Chandler türü ceviz fidanı dikildi.

Geçtiğimiz yıllarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan projeye ilave olarak bu hafta dikimi gerçekleştirilen cevizler Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya tarafından incelendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şevki Altunbaş'ı ve teknik personelleri tebrik eden Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya, “Çiftçi vatandaşlarımızın bahçelerinin hayırlı ve bereketli olması diliyorum” dedi.