Karaisalı'da hayat boyu öğrenme etkinliği

Adana'nın Karaisalı ilçesinde “Hayat Boyu Öğrenme” etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı her tür ve seviyedeki resmi ve özel eğitim kurumlarının tabi olduğu Yönetmelik'te Haziran ayının ilk haftasını "hayat boyu öğrenme haftası" olarak belirledi.

Karaisalı Halk Eğitimi Merkezi tarafından sunulan program Karaisalı Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerinin açılış kurdelesi İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya ve protokol üyeleri tarafından kesilirken, faaliyetlerin tanıtılması amacı ile düzenlenen etkinliğe Karaisalılar yoğun ilgi gösterdi. Programda, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri “topal oyunu” ve “ilahi-semazen sunumu” yapıldı. Gösterilerin ilgi ile izlenmesi gençleri memnun etti. Ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalarına devam eden Ahşap Montaj Kursu kursiyerleri de küçük bir sunum yaparken öğrenciler becerilerini sergileme imkanı buldu. Giyim kurslarında dikilen ve küçükler tarafından giyilen elbiselerin sergilendiği defile programın en çok alkış alan bölümü oldu ve gösterileri ilgiyle izlendi.

Halk Eğitim Merkezi kreşinde görevli öğretmen ve öğrencileri tarafında ront gösterisi yapıldı. Ardından ilçenin yerel sanatçısı Sadettin Öveç tarafından türküler okundu. Çeşitli alanlarda açılan kurslarda ortaya çıkarılan el emeği göz nuru ürünleri Kaymakam Mehmet Kaya tek tek ziyaret ederek öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerlerden bilgi aldı.

Programa Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Karacaoğlu ile birlikte kurum amirleri katıldı.