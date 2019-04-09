Karaisalı'da mazbatalar alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde belediye başkanı ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

Bazı mahalle muhtarlıklarına yapılan itirazların sonuçlanmasından sonra Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ve meclis üyeleri İlçe Seçim Kurulu Başkanı Savaş Karatosun'dan mazbatalarını aldı.

Karaisalı Adliyesi önünde konuşan Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, “Cumhur İttifakı adayı olarak çıktığımız bu yolda seçimleri rekor oy oranı ile kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Mazbatamızı aldığımız bu günde bizlere ikinci defa bu görevi layık gören değerli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Karaisalı için hizmetlerimiz 5 yıldır olduğu gibi bundan sonrada aralıksız devam edecektir. Yeni dönemde Karaisalı'yı 2023 lider ülke Türkiye'sine yakışır bir ilçe haline getireceğiz. İkinci dönemimiz için mazbatamızı aldık. Hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

Mazbata törenine MHP İlçe Başkanı Ahmet Sezai Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Cavit Namdar, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Kenan Küçük, meclis üyeleri ve belediye çalışanları ve başkan ve meclis üyelerini eş ve çocukları katıldı.