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Karaisalı'da muhtarlara eğitim

Adana’nın Karaisalı ilçesinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde yeni ve yeniden seçilen muhtarlara eğitim verildi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde yeni ve yeniden seçilen muhtarlara eğitim verildi.


Karaisalı Kaymakamlığı'nca, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatları gereğince mahalle muhtarlarına yönelik olarak Karaisalı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda ‘Muhtar Eğitimi' yapıldı.


Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata, muhtarlarla yapılan toplantıda yaptığı konuşmasında, “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda, yeni ve yeniden seçilen muhtarlarımızın yetki ve görevleri ile yasal sorumluluklarının hatırlatılması, muhtarlarımızın yaptığı görevleri daha bilinçli yapmalarını sağlayacak ve kamu kurumları ve vatandaşlarımız arasındaki bağı güçlendirecektir. Kaymakamlığımızca gerçekleştirilen toplantı münasebetiyle yeni seçilen ve görevlerini tazeleyen muhtarlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum” dedi.


31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi sonrası seçilen muhtarların büyük çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Karaisalı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Muhtarların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ve Muhtar Bilgi Sistemi hakkında sunumlar gerçekleştirildi.


Sunumların ardından muhtarların mahallelerine ait istek, talep ve önerilerinin dinlenmesiyle toplantı sona erdi.

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