Karaisalı'da muz üretimi artıyor

Adana'nın Karaisalı Kaymakamı Kaya, ilçede muz üretiminin arttığını söyledi.

Kaymakam Kaya, ilçeye bağlı Eğlence Mahallesinde kurulan muz serasını inceledi. Karaisalı'a son yıllarda yatırımcılar tarafından tercih edilen örtü altı muz üretim faaliyetinin devam ettiğini belirterek, ”İklim koşulları olarak muz üretimine çok uygun olan Karaisalı'da, sermaye sahiplerinin katma değeri yüksek ürünlere olan yatırım talebi artmaktadır. Bu ürünlerin başında muz gelmektedir. Eğlence Mahallesinde 20 dekarda kurulan muz serası işletmesini inceleme fırsatımız oldu. Bereketli topraklarıyla zengin bir tarımsal potansiyele sahip olan Adana'da katma değeri yüksek ürünler üretilmesine önem veriyoruz. Bir tarım kenti olan Adana'da ürün çeşitliliğinin sağlanması ve üretim kapasitesinin arttırılması için yapılacak çalışmalara destek olmayı sürdüreceğiz. Daima üreticinin yanında olacağız” dedi.