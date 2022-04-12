Karaisalı'da şehit aileleri ve gazilere iftar

Adana'nın merkez ilçesi Karaisalı'da kaymakamlık ve belediye başkanlığının organizasyonuyla şehit ailelerine ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Belediye çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda akşam ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı, ardından dualar edildi.

Daha sonra programda konuşan Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, "Şehitlerimizin bu vatan için yaptığı fedakarlıklar hiç bir bedelle ölçülemez. Şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sizler bizim en değerli misafirlerimizsiniz. Böyle mübarek bir ayda, bir iftar sofrasında, sizlerle beraber olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan yakınlarına güzel sabırlar, sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ise yaptığı konuşmada, "Devletimizin birlik ve beraberliği uğruna mücadele ederken gözünü kırpmadan şehadete yürüyen bütün aziz şehitlerimizi saygıyla minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.