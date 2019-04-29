Karaisalı'da Sofu Dede ve şehitler anılacak

Sofudede İlim ve Kültür Derneği tarafından, Adana'nın merkez Karaisalı ilçesine bağlı Kaledağı Mahallesinde, Sofudede'yi ve Şehitleri Anma Programı düzenlenecek.

Bu yıl 10.kez gerçekleşecek etkinlikle ilgili bilgi veren Sofudede İlim ve Kültür Derneği Başkanı Musa Tabak, Sofu Dede'nin 352 yıl önce Horasan'dan hicret ederek Anadolu'ya geldiğini ve Anadolu'nun manevi mimarlarından biri olduğunu belirterek, "Orta Asya'da, Hacı Ahmet Yesevi hazretleri 99 bin derviş yetiştirip İslamiyeti doğru olarak irşat ve tebliğ etmek üzere İslam alemine göndermiştir. Miladı 1071 de Alparslan'ın Malazgirt Zaferiyle Anadolu'nun kapıları açılmış, Orta Asya'dan alimler, sofiler gelmeye devam etmiştir. Seyfettin Arif döneminde yetişen Nakşi tarikatının sofilerinden olan Sofu Dede, Çoban Dede, Cabbar Dede, Bulamaç Dede, Erkeç Dede, Arpaç Dede, Koyun Dede adındaki yedi sofi Osmanlı Sultanı 4. Mehmet döneminde miladi 1648-1687 yıllarında Erzurum bölgesinden hareket etmişler, oradan Elazığ, Malatya üzerinden Çukurova'ya gelmişlerdir. Bu sofiler İslamiyeti ehli sünnete göre anlatmak için bu bölgelerde hizmet etmişlerdir. Sofu Dede de bu bölgede kalan manevi bekçilerdendir" dedi.

5 Mayıs 2019 Pazar günü saat 10.00'da düzenlenecek anma programının, göndere bayrağın çekilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacağını ifade eden Tabak, programa katılanlara Yörük geleneklerine uygun ikramların yapılacağını söyledi. Tabak, ”5 Mayıs Pazar günü yapacağımız etkinlik açış konuşmaları ile devam edecek, hafızlardan Kuran ziyafeti, şehitlere hatim duası, miniklerin okuyacağı Kuran ve ilahileri, köy müzesinin ziyareti ile sürecek. Yemekli programımıza tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.