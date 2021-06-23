Karaisalı'da yabani incir ağaçları aşılanıyor

Adana'nın merkez Karaisalı ilçesinde yabani incir ağaçlarına aşılama çalışması başlatıldı.

Karaisalı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmada Karaisalı-Yerköprü-Varda Köprüsü yolu üzerinde bulunan yabani incir ağaçları aşılanıyor. Aşılama kapsamında hem doğayı korumak, hem de doğada gezen yabani hayvanların ağaçların meyvelerinden beslenerek aç kalmamaları hedefleniyor.

Belediye Başkanı Saadettin Aslan aşılama çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu, doğayı korumanın yanı sıra yabani hayvanlar düşünülerek yapılmış bir çalışmadır. Bu çalışmamıza vatandaşlarımızın da destek vermesi bizleri mutlu eder. Vatandaşlarımız doğadaki yabani meyve ağaçlarını mevsimi geldiğinde aşılamalı ya da yeni fidanlar dikmeli. Doğaya bakmamız, sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.