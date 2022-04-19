Karaisalı'da yangın emniyet yolları ve şeritleri yapıldı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde orman yangınlarına hazırlık kapsamında yangın emniyet yolları ve şeritleri yapılarak bakımları tamamladı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü orman yangınlarına müdahale etkinliğini artırmak, çıkabilecek yangınların zararlarını daha az seviyede tutarak yangınların verebileceği tahribatlarını önlemek için ormanlarda yangın emniyet yol ve şeritlerini tamamlıyor.

Karaisalı ilçesinde orman yangınlarına hazırlık kapsamında yangın emniyet yolları ve şeritleri yapılarak bakımları tamamladı.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yapılan yangın emniyet yol ve şeritleri sayesinde çıkabilecek orman yangınlarına kolayca müdahale edildiğini, yangınların büyümesinin engellenerek yangınla savaş için savunma hattı oluşturulduğunu belirtti. Yılmaz, havaların ısınmaya başlaması ile vatandaşlardan orman yangınlarına karşı daha duyarlı ve dikkatli olmalarını, orman alanlarında ya da yakınlarında bir duman gördüklerinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirmelerini istedi.