Karaisalı'da yol sorunu

Adana'ye 65, Karaisalı ilçesine 15 kilometre uzaklıkta olan Çorlu Mahallesinin yollarının bozuk olmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Çorlu Mahallesi sakinlerinden Ali Kara, “Eskiden köy denilen şimdi ise mahalle olan Çorlu'nun Araplı, Akışlı, Bozukhüsür, Hüsür, Kalaycılar, Kevizli, Konurlu, Sürmeliler ve Cennetli mezraları var. Toroslar'ın eteğinde kuruludur. 9 parçadan oluşmuştur. Mahallemizin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı. Orman yerleşim yeri olup ormancılık da ekonomimizde önemli bir yer tutmaktadır” dedi.

Karaisalı'nın Çorlu Mahallesine bağlı 9 mezranın yolunun bozuk olduğunu söyleyen Ali Kara, “Ana yol, yani Çatalan yolu ile arası 3 kilometre olmasına rağmen yol çok kötü. Arabalarla zor gidiyoruz. Yolun tadilatını kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz, açılan çukur ve hendekleri küreklerle dolduruyoruz. O da dağılıyor. Yani buna bir çözüm bulacak kişilere ulaşamıyoruz" diye konuştu.

Araç kullanırken çukurlara düşmemek için sürekli zik-zaklar yaptıklarını ifade eden Ali Kara, araçlarının kullanamaz hale geldiğini sözlerine ekledi.