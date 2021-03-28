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Karaisalılılar Derneği Başkanlığına Dönmez seçildi

Adana’da kurulu bulunan Karaisalılılar Derneği Başkanlığına Hasan Dönmez seçildi.

Adana'da kurulu bulunan Karaisalılılar Derneği Başkanlığına Hasan Dönmez seçildi.


Kongrede tek liste halinde gidilen seçimde Karaisalılılar Derneği Başkanlığına Hasan Dönmez getirilirken, yönetim kurulu


Abdullah Kaçar, Cemal Demirdağ, Mustafa Ekici, İsmet Yüksel, Sertaç Durak, Ali Coşkun, Mehmet Gildir ve Yuşa Davarcı, Mehmet Adil Gültekin, Mustafa Akkuş, Ramazan Çırak, Rıfat Yılmaz, Dr. Uğur Ünaldı ve Zati Durna'dan oluştu.

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