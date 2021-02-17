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Karaisalı'ya kar yağdı

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Adana’nın Karaisalı ilçesinde de sabah saatlerinde etkili oldu.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Adana'nın Karaisalı ilçesinde de sabah saatlerinde etkili oldu.


Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Karaisalı'nın yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde ise ilçe merkezine kadar indi.


Kısa süreliğine de olsa yağan kar, ilçe halkını şaşırtırken, vatandaşlar bu anları cep telefonuyla kaydetti. Sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğü görüldü.

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