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Karalar: "24 saat halkın hizmetinde olacağız"

Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, “Adanalı olmaktan iftihar ediyorsak, Adana’dan da iftihar edeceğiz.

Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, “Adanalı olmaktan iftihar ediyorsak, Adana'dan da iftihar edeceğiz. Bunun için gece gündüz demeden 24 saat çalışacağız” dedi.


Toplam bin 556 metrakare inşaat alanine sahip içerisinde 2 fuaye, 2 konferans salonu, çok amaçlı salon, yemekhane, toplantı salonu, kitap satış mağazaları, çocuk oyun alanı, birisi açık olmak üzere 12 ofis, müdür odası ve dinlenme salonu bulunan kamulaştırmayla 15 milyar liraya mal olacak Hanedan Kültür Evi'nin temel atma töreninde konuşan Başkan Karalar, bu proje ile derneklerin kiradan kurtulacağını söyledi.


Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Seyhan'ı dönüştürmeye değiştirmeye başladıklarını, Hanedan Kültür Evi ile bölgeninde değişimine başlandığını kaydeden Başkan Karalar, sosyal belediyecilikte öncü belediye olduklarını ifade etti.


Göreve geldikleri günden bu yana hep halkın yanında olduklarını ve halk için karar verdiklerini vurgulayan Başkan Karalar, “Sosyal belediyecilikte örnek gösteriliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na oturduğumuzda orasıda örnek gösterilecek. Bizler Adanalı olmaktan iftihar ediyorsak, Adana'yı da iftihar edecek seviyeye taşımalıyız. Gece gündüz demeden hiç durmadan sizlere 24 saat hizmet edeceğiz” dedi.


Siyasetin temiz ve ilkeli yapılması gerektiğini de savunan Başkan Zeydan Karalar, göreve geldikleri günden bugüne kimseyi incitmediklerini ifade etti. 10 yıl Adana Büyükşehir Belediyesi'ni yöneteceğini de söyleyen Başkan Karalar, “Adana bizimle hizmete doyacak” diye konuştu.


Tören'de Tolga Sağ konseri ve konuşmaların ardından Hanedan Kültür Evi'nin temeli hep birlikte atıldı. Başkan Zeydan Karalar, halkın coşkulu sevgi gösterilerine “Bu yola sizinle çıktık, sizinle kazanacağız. Biz kazandığımızda Adana kazanacak” ifadesini kullandı.

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