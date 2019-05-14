Karalar: "Acil olanlardan başlayarak sorunları çözeceğiz"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç ve yönetim kurulu üyeleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Başarı dileğinde bulunan ATB heyeti adına konuşan Bilgiç, Adana'nın menfaatine olacak her projeye destek vereceklerini söyledi.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkan Karalar'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, el ele vererek Adana için güzel çalışmalar içerisinde olacaklarını dile getirdi. Bilgiç, “Zorlu bir göreve talip oldunuz. Uzun süren STK başkanlığınız var, belediye başkanlığı tecrübeniz var. Mevcut sıkıntıları çözecek deneyimli bir yöneticisiniz. Ticaret Borsası ve iş hayatı olarak işbirliğine ve desteğe hazırız" dedi.

Adana Ticaret Borsası'nın duyduğu mutluluğu ifade eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, borcu olan belediyeye para kazandıracak projeler üretme yoluna gideceklerini söyledi. Ortak akılla hareket ederek daha iyi fikirlere ulaşmanın en doğrusu olacağını vurgulayan Karalar, “Borç konusunda bazı eleştirilere maruz kalıyoruz. Bilinmelidir ki belediyeyi bu hale biz getirmedik. Acil olanlardan başlayarak, sorunları çözmeyi hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kemer sıkmak, tasarruf yapmak zorundayız. Yapacağımız çalışmalarda, o işin uzmanlarıyla birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu.