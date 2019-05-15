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Karalar: "Adana için bilgiyi, uzmanlığı dikkate alacağız"

Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya ve yönetim kurulu üyeleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.

Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya ve yönetim kurulu üyeleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Ziyarette Adana için bilgi alışverişinin önemine değinildi, ortak çalışma platformlarının daima hazır tutulması gerektiğine vurgu yapıldı.


Başkan Zeydan Karalar'ı ziyaretlerinde inşaat sektöründeki durgunluktan bahseden Nadir Vurankaya, “Başkanımıza görevinde başarılar diliyoruz. Kendisinin yanındayız ve Adana için birlikte çalışmaya hazırız. Sektörümüzle ilgili alınacak kararlarda, komisyonlar anlamında bizimle istişare edilmesi halinde daha verimli kararlar çıkacağına inanıyoruz. Teknik konularda kendisine her zaman destek olmaya hazırız” dedi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, çalışmalarda, kararlarda uzmanların görüşlerine daima başvuracaklarını ve dikkate alacaklarını belirterek, Adana'nın sorunlarının çözümü ve gelişimi adına bilgiyi kullanmanın, her konuda uzman insanların birikimlerinden yararlanmanın önemine değindi.


Başkan Zeydan Karalar, nazik ziyaretleri için Adana Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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