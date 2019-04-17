Karalar: "Adana için birlikte çalışacağız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 15 ilçenin belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'nin toplam borcunun 5 milyar liraya dayandığını, borcun ödenebilir olmaktan çıktığını söyledi.

Başkan Karalar, Adana'nın 15 ilçe belediye başkanlarıyla birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi. Belediye başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunan Başkan Zeydan Karalar, devlet hizmetlerinin devamlılık gerektirdiğini söyledi. Karalar, “Geçmiş dönemlerden birbirimizi çoğunlukla tanıyoruz. Genelde de uyum içinde çalıştık. Yeniden mutabakat içinde çalışmayı diliyorum. Elbette hiç birimizin siyaseti bir kenara bırakma zorunluluğu yok fakat Adana için böyle yapmalıyız. Mensup olduğumuz partiler bizleri bazı konularda sıkıştırabilir, yönlendirme çabasında olabilir ama geçmiş dönemde Seyhan'da ben, Çukurova'da Soner Çetin, Karataş'ta Boğaçhan Ünal, gerektiğinde parti grup kararlarına uymadık. Belediye başkanlarımızın büyük çoğunluğunu tanıyorum ve bu Adana için, hepimiz için önemli bir avantaj. Bu nedenle uyumlu çalışma açısından işimizin çok zor olmayacağını düşünüyorum” dedi.

“Encümen ve komisyonların seçiminde birlikte karar almamız gerek”

Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'nin toplam borcunun 5 milyar liraya dayandığını, borcun ödenebilir olmaktan çıktığını anlatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Bu rakamları verirken amacım bizden önce görev yapanları eleştirmek değil. Fakat durum böyle ve hepiniz bunu bilmelisiniz. Belediye meclisimizde encümen ve komisyonlar da dahil birlikte karar almamız Adana'nın menfaatine olacaktır. Adana Büyükşehir Belediyesi olanakları doğrultusunda sizlere destek verecek” diye konuştu.

İlçe belediye başkanları da birlikte çalışma konusunda Başkan Zeydan Karalarla hemfikir olduklarını belirterek, uyum içinde hizmet vermek adına engellerin ortadan kaldırılabileceğine dair görüşlerini açıkladılar.