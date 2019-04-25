Karalar: "Adana için birlikte çalışacağız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana milletvekillerinin ziyaretinde, "Birlikteliğin oluşturacağı sinerjiyle, Adana'nın her konudaki gelişiminin yeniden ivme kazanmasını sağlayacağız" dedi.

CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, Orhan Sümer ve Ayhan Barut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Başkan Zeydan Karalar'a başarı dileyen milletvekilleri, Adana'nın yararına, kentin sorunlarına çare olacak her türlü faaliyet ve projeye destek vermeye hazır olduklarını söylediler.

Ziyaretlerinden dolayı CHP Adana milletvekillerine teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın bir dönem sanayide, tarımda, ekonomide Türkiye'nin lokomotif kentlerinden biri olduğunu hatırlatarak, “Adanamızın güç kazanmasını, potansiyelinin kullanılmasını, zenginleşmesini, zaten var olan sosyokültürel değerlerinin daha geniş kitlelere yayılmasını arzu ediyoruz. Bunun için de milletvekillerimizin tamamıyla, devletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, kentin tüm dinamikleriyle ve hemşehrilerimizle birlikte hareket etmemiz, elimizi hep birlikte taşın altına koymamız gerekiyor. Birlikteliğin oluşturacağı sinerjiyle, Adana'nın her konudaki gelişiminin yeniden ivme kazanmasını sağlayacağız. Önümüzdeki 5 yılda çok çalışmamız ve birlikteliğimizi sürdürmemiz gerekiyor” dedi.