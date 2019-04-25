Karalar: "Adana mutfağı çok daha ünlü hale gelebilir"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın gastronomik ve tarihsel değerlerinin iyi tanıtılması halinde, dünyaca ünlü bir kent haline gelebileceğini söyledi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gurme 2019 Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın açılışına katıldı.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4 gün boyunca katılımcıların ağırlanacağı fuarın açılışında konuşan Zeydan Karalar, Adana'daki bu tür etkinlikleri, organizasyonları gördükçe gelecek adına umutlandığını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, “Sanayide, tarımda, tarih ve doğa turizminde lider kent olmamız gerekirken, zenginliklerimizi yeterince kullanamadığımızı görüyorum. Adana potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürmek zorundadır. Bununla ilgili son 3 yıldır ciddi bir atak başlattığımızı söyleyebilirim. Lezzet Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı, çeşitli konulardaki fuarlar Adana'mızın gücünü artırıyor, tanıtımına katkı sağlıyor” dedi.

Lezzet Festivali tanıtıma katkı sağladı

Adana'nın yiyecek içecek konusunda sadece kebaptan ibaret olmadığını, kebabın çok önemli değer olmasıyla beraber, farklı lezzetlerin, dışarıdan gelenlerce çok beğenildiğini belirten Zeydan Karalar, “İnsanlar İtalya'ya pizza yemeye gidiyor. Allah aşkına, Adana'nın Gaziantep'in, Antakya'nın lahmacununun yanından bile geçebilir mi en güzel pizza. Adana'da İspanya'dan gelen bir heyete nohutlu dolma ve içli köfte yedirdik. Lezzetine doyamadılar. Sosyal medyalarında paylaştılar ve kısa sürede milyonlarca beğeni aldığını gördük. Bizim o kadar çok zenginliğimiz var ki, gastronomi konusunda çok daha ünlü bir kent haline gelebiliriz. Lezzet Festivali'ni valimiz akıl etti. Son 3 yılda Lezzet Festivalimiz aracılığıyla dünyanın tanıdığı bir kent olduk. Adana artık adliye olaylarıyla değil, bu tür güzelliklerle anılıyor. Bu tür etkinliklerimizin sayısını, kapasitesini artırmak zorundayız. Bu konuda destek vermeye devam edeceğiz. Lezzet Festivali'nin toplantısında Adana'nın tarih ve gastronomi konusundaki değerlerinin UNESCO Dünya Kültürel Mirası sayılması ve böyle tescil edilmesi için çaba gösteriyoruz ve bu yolda gereken neyse yapacağız” diye konuştu.