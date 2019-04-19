Karalar: "Adanalının teveccühüne gece gündüz çalışarak karşılık vereceğiz"

Adana'da 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Başkanlığını Alper Tansel'in, Onursal Başkanlığını Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın üstlendiği Sevgi Dostluk Özlem Buluşmaları Grubu, Hilton Oteli'nde toplandı. Temmuz-Ağustos ayları hariç, 15 günde bir toplanan grubun son birlikteliğine iş adamı Bünyamin Ortatepe ev sahipliği yaptı. Yöneticiler, bürokratlar, bilim insanları ve iş adamlarından oluşan Sevgi Dostluk Özlem Buluşmaları Grubu, Adana'nın sorunlarının çözümü, dayanışma ve çeşitli konularda güç birliği yapılması için faaliyet gösteriyor.

Toplantıda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın çok özel bir kent olduğunu belirterek, geçmişte Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın önderliğinde güzel işlere imza attıklarını, bundan sonra da kent için daha etkin çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Çatışma yerine çalışma

Başkan Zeydan Karalar, “Ben her toplantıda, her konuşmamda valimize özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü Adana eskiden bir ve birlikte değildi. Seçilmişler ve atanmışlar genellikle birbirleriyle uğraşır, kavga ederlerdi. Biz 31 Mart 2014'te, ‘çatışma dönemi bitmiş, çalışma dönemi başlamıştır' sloganıyla yola çıktık. Valimiz bizi birleştirdi, liderlik yaptı. Birlikte çalışıyoruz ve Adana da bundan kazandı, kazanmaya devam edecek” dedi.

Adanalının kendilerine teveccühlerinin karşılığını vermek için gece gündüz çalışacaklarını ifade eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Güzel işler yaptık, daha güzel işler yapacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.