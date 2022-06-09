Karalar: "Adana'nın dört bir yanında halkımıza hizmeti artırıyoruz"

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi iş birliğiyle 4 bin 500 metrekare alanda bölge halkına hizmet verecek Hadırlı Parkı'nın temeli atıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP ve İyi Parti il-ilçe başkanları ve yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye bürokratları temel atma töreninde buluştu.

Temel atma töreninde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Belediyelerde yönetim nasıl olur, para nasıl yönetilir, batık bir gemi çok dikkatli bir yönetim anlayışıyla nasıl yüzer hale getirilir, gelirinin 4 katı borcu olan belediye nasıl iş yapar hale getirilir Türkiye'ye gösterdik. Bu yıl belediyemizde gelir borçtan fazla hale gelecek. Gittikçe daha iyi duruma geliyoruz. Bunun sonuçlarını Adanalı hissetmeye başladı ve her şey çok daha güzel olacak” dedi.

Seyhan Nehri üzerine köprü yapılacak

Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana Hadırlı'ya yoğun hizmet yaptıklarını söyleyen Başkan Karalar, “4 bin 500 metrekarede yapacağımız parkın temelini bugün atıyoruz. Bölgede hala 22-23 bin metrekare alanımız daha var ve onu da bölüm bölüm halkımızın hizmetine sunacağız. Hadırlı'da spor tesisini biz yaptık, şimdi Hadırlıgücü Spor Kulübü için misafirhane yapıyoruz. Taziye evi yapıyoruz ve yakında açacağız. Hadırlı'yı Yüreğir'e bağlayacak, Seyhan Nehri üzerinde bir köprü yapmayı planlıyoruz. Bu dönemde temelini atacağız ve bitirmeye çalışacağız. Maliyeti minimum 150 milyon lira” diye konuştu.

Ekonomik nedenlerle yaşam koşullarının son derece zorlaştığına işaret eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da, fiyat artışları nedeniyle kaynakların daha kıt hale geldiğini vurguladı. Akay, “Böyle bir ortamda hem Millet İttifakı'nın başarısı için hem de halkımıza en iyi hizmeti sunmak için güçlerimizi birleştirdik. Bu iş birliği, önümüzdeki süreçte Millet İttifakı iktidarında neleri, nasıl ve birlikte hareket ederek yapacağımızın da örneklerini oluşturacak” dedi.

Ortak projeler devam edecek

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesi'nin ortak projelerinin artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Akay, “Büyükşehir Belediyemizle birlikte Karayusuflu'da ve Gürselpaşa'da birlikte yapacağımız projeler var ve bunlar devam edecek. Hep birlikte yapacağız. Önümüzdeki süreçte birlikte çalışmanın önemini çok daha iyi göreceğiz ve bunun meyvesini de ilk seçimde alacağız. Bugün temelini attığımız Hadırlı Mahallesi Parkımız hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Hadırlı Mahallesi Muhtarı Turgay Anlı da Başkan Zeydan Karalar ve Başkan Akif Kemal Akay'a, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından temel atıldı. 4 bin 500 metrekare alanda bölge halkına hizmet verecek parkta yürüyüş yolları, koşu parkuru, kafeterya, otopark, oyun ve spor alanları bulunacak.