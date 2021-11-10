Karalar: "Adana'nın hakkı yeniyor"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'ya diğer belediyelerden az para gönderildiğini iddia etti.

Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Partili Vedat Gündoğan'a verdiği cevapta, Adana'nın her ay hakkının yendiğini ifade ederek, “Gelin bu yanlışı birlikte düzeltelim. Adana nüfus olarak Mersin'den 500 bin, Hatay'dan 700 bin fazla ama Mersin, Adana'dan her ay 50 milyon lira fazla para alıyor” dedi.

Mersin ve diğer illerin para almasına karşı olmadığını ifade eden Karalar, ”Ortada yanlış bir durum var, onun giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı da konuşmasında Başkan Karalar'a Seyhan'da yapılmakta olan Kent Meydanı üzerinde eleştiriler yöneltti. Karalar, “Bu projenin bitmesi gerekiyor. Seyhan Belediyesi ile devir konusunda teknik çalışmalar devam ediyor. Devir alıp almaz bu projeyi çabucak bitireceğiz” ifadesini kullandı.

MHP'li Cemal Demirdağ, İYİ Parti'li Recai Mercimek ve CHP'li Serdar Seyhan ise, 10 Kasım ile ilgili konuşmalar yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.