Karalar: "Adana'nın makus talihini değiştireceğiz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Millete hizmet edebileceğim bir belediye bütçesi yapıncaya kadar, işimize yaramayan, işe gelip gitmeyen, bize PKK'lı diyen, hatta işe son 6 ayda giren çalışanlarla yollarımızı ayıracağız" dedi.

Başkan Karalar, Karaisalı ilçesinin Kızıldağ Yaylası'nda incelemelerde bulundu, halkla bir araya geldi ve Kızıldağ Köyler Arası Futbol Turnuvasını izledi.

Vatandaşın sorunlarını dinleyen Başkan Zeydan Karalar, hemşehrileriyle seçimden seçime buluşan bir belediye başkanı olmayacağını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, “Göreve geldikten sonra ilk yaptığım iş Kızıldağ Yaylası yolunu yapmak oldu. Benim buralara özel bir ilgim ve sevgim var. Buralarda birlikte daha çok iş yapacağız. Sık sık buralara gelmem ve hizmete Kızıldağ yoluyla başlamam buralara verdiğim önemin en büyük kanıtı. Karaisalı'dan 4 meclis üyemiz var. Bünyemizde Karaisalılı bürokratlarımız var. Aralarında farklı partilerden olanlar mevcut. Benim için partinin önemi yok. Yeter ki ahlaklı, çalışkan, milletini seven, vatanını seven, faydalı, dürüst insan olsun. Benim yaptığım atamaların tamamına baktığınızda her partiden insan olduğunu görürsünüz. Adananın tamamının belediye başkanı olacağımızı söylemiştik ve bunun gereklerini yerine getiriyoruz, getireceğiz” dedi.

"Hizmet elbette güçle, parayla yapılır"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden personel eksiltilmesini eleştirenler bulunduğunu ifade eden Başkan Karalar, “Personel çıkarmak, işçi çıkarmak elbette hoş bir şey değil. Bu kimse tarafından sevindirici karşılanmaz ama benim yol, altyapı, su ve diğer hizmetleri sizlere ulaştırmam gerek. Hizmet elbette güçle, parayla yapılır. Paranın büyük çoğunluğu çalışana maaş olarak giderse, ben vatandaşa nasıl hizmet götüreceğim? Benim çalışanlara sorumluluğum var fakat çok daha fazla sorumluluğum 2 buçuk milyon Adanalıya var. İşçisine maaş ödeyemeyen, vatandaşına hizmet edemeyen bir belediyenin başkanı olamam. Millete hizmet edebileceğim bir belediye bütçesi yapıncaya kadar, işimize yaramayan, işe gelip gitmeyen, bize PKK'lı diyen, hatta işe son 6 ayda giren çalışanlarla yollarımızı ayıracağız.

İşçi çıkarma konusunda bazen hata yapılıyor olabilir. Beşer, şaşar. Biz de hata yapabiliriz. Bunları telafi etmek mümkün. Ama Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini biz Adana'ya hizmet edebileceğimiz hale getirmeye mecburuz. Temel işimiz bu. 15 bin kişi Adana Büyükşehir Belediyesi'nde neden çalışıyor? Milletin işi görülsün, Adanalı hizmet alsın diye çalışıyor. Yol yapsın, kanalizasyon yapsın, su getirsin, park yapsın, temizlik yapsın, Adanayı güzelleştirsin diye çalışıyor. Biz bu hizmetleri yerine getiremiyorsak, belediyenin bir anlamı yok ki. Belediye sadece işçi çalıştırıp, maaş vermek üzere oluşturulmuş bir kurum değil. Belediye esas itibariyle milletin eksiklerini gideren, yolunu yapan, suyunu getiren, arıtmasını yapan, onun dışında çok sayıda hizmeti yerine getiren bir kurum. Bunlar da parayla oluyor. Ben uzun süre özel sektörde çalıştım. Parayı ve zamanı iyi kullanırım. Önce yüce Rabbime, sonra siz güzel insanlara, halkıma güveniyorum ve bu zor durumu düzelteceğimize, sorunların üstesinden geleceğimize, bu yükün altından kalkacağımız inanıyorum. Biraz zamana ve sabra ihtiyacımız var. Ben asla kötü niyetli, zararlı bir iş yapmam. Attığım her adım, yaptığım her iş Adana'ya hizmet içindir. Adana'nın makus talihini değiştireceğiz” diye konuştu.

Daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştiren Kızıldağ Futbol Turnuvası'nı izlemek üzere stada geçen Başkan Zeydan Karalar, burada Büyükşehir Yaz Futbol Okulu öğrencileri ve antrenörleriyle de bir araya geldi.

"Sporun birleştirici gücünü burada görüyoruz"

Başkan Zeydan Karalar, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve sporun birleştirici gücünden bahsetti. Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Yaylamızı da, Karaisalıyı da çok seviyoruz ve buradaki vatandaşlarımıza hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun birleştirici gücü var. Ülkemizin şu anda barışa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen Karaisalı Köyler Arası Futbol Turnuvası'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsettiği, ahlaklı düşünceye ve sağlıklı bedene sahip insanlardan oluşan toplum yapısına ulaşmamıza katkı sağladığını görüyoruz. Sporun her kesimden insanı bir araya getirme, aralarında kardeşlik oluşturma, ilişkileri olumlu hale getirme gücü var. Bunu bugün Kızıldağ'da birlikte görüyoruz.”

Yöre halkı ve dernek yöneticileri Zeydan Karalar'a güvendiklerini belirterek, Pozantı-Kızıldağ yolunun yapılması ile bazı altyapı sorunlarına yönelik taleplerde bulundu.