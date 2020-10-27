Karalar: "Adana'yı bisiklet yollarıyla donatıyoruz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da 135 kilometrelik bisiklet yolu hedefine doğru hızla ilerlediklerini söyledi.

Fuzuli Caddesinde tamamlanan ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarında devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Zeydan Karalar, Adanalıların en kısa sürede bisiklet yollarına kavuşacağına açıkladı.

Adana'yı bisiklet yollarıyla donatmanın önemli hedeflerinden biri olduğunu belirten Başkan Karalar, “Bisiklet yollarıyla ilgili adımları hızlıca atıyoruz. Bisiklet yolları hem spor yapılmasını sağlayacak, hem de küresel ısınmaya neden olan sera gazının azalması noktasında faydası olacak. Toplu taşımaya ne kadar az insan gönderirsek, ne kadar sera gazı üreten araçlarla seyahat engellenirse, küresel ısınma o kadar önlenecek. Böylece hem kendimize hem de çevremize sağlıklı bir yaşam katkısı sunacağız. Ayrıca pandemi koşullarında diğer insanlarla teması azaltan bisiklet, salgınla mücadeleye katkı sağlayabilir” dedi.

Turgut Özal Bulvarını kent merkezine bağlayacak bir aks oluşturma çalışmasını sürdürdüklerini vurgulayan Karalar, zemin çalışmaları tamamlanan yerlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öngördüğü standartlarda bisiklet yolu olarak asfaltlandığını kaydetti.