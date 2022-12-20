Karalar: "Aktif bir belediye haline geldik"

Başkan Karalar, Çukurova Kulübü Derneği'nce, Çukurova Kulübü'nde düzenlenen "Adana Üzerine Söyleşiler" konulu toplantıya eşi Nuray Karalar'la birlikte katıldı. Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili bilgi verdi, sunum yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni 4 buçuk milyarı aşan borçla ve 1,2 milyar civarında gelirle devraldıklarını, her ay borcun 50-60 milyon lira arttığını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, gelinen noktada olumsuz tabloyu tersine çevirdiklerini iletti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Büyükşehir içinde gelir sıralamasında 22. olduğunu hatırlatarak, iş adamlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, vergilerin Adana'dan yatırılmasını sağlayarak Adana'nın gelirini yükseltip, ayda ortalama 72 milyon lira artış sağlayarak şu anda Adana'nın 19. sırada bulunduğunu ancak daha yukarıya taşımayı planladıklarını ifade etti. Karalar, “Göreve geldiğimizde borcumuz gelirin yaklaşık 4 katıydı. Bu yıl sonunda gelirimiz 4 buçuk milyar civarında olacak, borcumuz da 4 milyar lira seviyesine inecek. Geliri artan, borç ödeyen ve hizmeti çoğaltan aktif bir belediye haline geldik” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesinin geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak miktarda asfalt döktüğünü, uzak ilçelerde dahi neredeyse dokunulmayan köy kalmadığını belirten Başkan Zeydan Karalar, mali disiplin sonucu yapılan tasarrufun hizmete nasıl dönüştüğünü, daha önce büyük paralarla kiralanan iş makinelerinin satın alınma yoluyla belediyeye kazandırıldığını, böyle yöntemlerle belediyeyi iş yapabilir hale getirdiklerini anlattı.

Toplu taşımada kullanılmak üzere 81 otobüs için anlaşma sağlandığını, 60 kamyon ve iş makineleri alındığını, 86 günde altgeçit yapıldığını, yeni yollar inşa edildiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, Adana'yı şantiyeye çevirdiklerini, tüm bunları gelir artışı sağlayarak ve borçlanmadan yaptıklarını vurguladı.

Öğretmenler Bulvarı'nda önemli bir altgeçit için ihaleye çıkılacağını ve onu da borçlanmadan yapacaklarını duyuran Başkan Zeydan Karalar, Şakirpaşa noktasında da altgeçidi bitirdikten sonra D-400 üzerindeki sorunların azalacağını vurguladı.

Hafif raylı sistemin ikinci etabı için Cumhurbaşkanlığı'ndan onay beklediklerinin altını çizen Başkan Zeydan Karalar, onaylanmasını umdukları projenin, Adana'nın ulaşım sorununun çözümü için büyük önem taşıdığını bildirdi. Tramvay için harekete geçeceklerini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, ulaşım probleminin azaltılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Tarımsal kalkınma, eğitim, yurt, kreşler, kütüphaneler, parklar, arıtma tesisleri, altyapı, yol, su, engelli vatandaşlara yönelik tesisler, kadınlara yönelik NİYET Akademi, spora-sporcuya destek ve diğer hizmetlerle ilgili bilgi veren Karalar, hizmet niteliğini ve niceliğini her geçen gün artırdıklarını söyledi.