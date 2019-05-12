Karalar: "Annelerimizin değerini, onları kaybetmeden önce bilelim"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Anneler Günü nedeniyle, Adana Valiliği Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Huzurevinde kalan yaşlılarla tek tek ilgilenen, hal hatır soran ve sorunlarını dinleyen Başkan Zeydan Karalar, huzurevi sakinlerine, başta anneler olmak üzere gül verdi.

Huzurevi'ndeki annelerin özel gününü kutlayan ancak babaları da unutmayan Başkan Zeydan Karalar, annelerin hakkının ödenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, “Anneler Günü kutlu olsun. Anneler Günü'nü kutlamak için Huzurevine geldik. Anneler ki bizi doğuran, kahrımızı çeken, bizi büyütmek için sınırsız zorluklara katlanan, en zor işi yapan insanlardır. Onların ellerinden öpüyorum. Annelerimizin değerini bilelim. Kaybetmeden önce bilelim” dedi.