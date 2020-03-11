Karalar: "Balkan Türkleri öz evlatlarımız, kardeşlerimizdir"

Yaşanan acıların ardından dönmüşlerse de öz yurtlarına, ana vatanlarına gelmişlerdir” dedi.

Başkan Karalar, Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma Derneği'nin Cumhuriyet Işığında 30. Yıl temalı resepsiyonuna katıldı.

Karalar, Sular VIP Salonu'nda gerçekleştirilen resepsiyondaki konuşmasına, “Kaybedilmiş toprakların aziz hatıraları, hepinizi saygıyla selamlıyorum” diyerek başladı. Balkanlardan, yüzlerce yıllık vatan topraklarından Anadolu'ya dönmek zorunda kalan insanların, bu memleketin asli unsuru, öz evladı olduğunu ifade eden Karalar, “Kimsenin gücü bizi ayırmaya yetmez. Ben, Adana'ya Balkanlardan çeşitli zamanlarda göç etmiş kardeşlerimin daima yanında oldum ve bundan sonra da olmaya devam edeceğim. Bunu fazlasıyla hak eden kardeşlerimizsiniz. Oralarda Balkan Savaşları sırasında ve sonrasında büyük acılar yaşandı. Jivkov'un yönetimindeki Bulgaristan'da yaşanan acıların izleri hala taze” dedi.

Başkan Zeydan Karalar, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan, çizgisinden, hedeflerinden ayrılmazsak, ülkemiz sonsuza kadar var olur. Günümüzde Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretilerinin önemi, kıymeti daha iyi anlaşılmaktadır. Çevremizde ve dünyada yaşanan olaylar bunu bizlere göstermektedir. Ortadoğu'da ve dünyada gelişen olaylar, 100 yıl önce attığı temelin ne kadar doğru olduğunu günbegün ortaya çıkarmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk demek barış demek, kardeşlik demek, yurtta sulh cihanda sulh demek, bir başka ülkenin toprağında, düzeninde, zenginliğinde gözü olmamak demek. Mustafa Kemal Atatürk demek, ‘ülke bir işgalle, saldırıyla karşılaşmadığı sürece savaş intihardır' düşüncesine sıkı sıkıya bağlı olmak demek. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Başka da bir yolumuz yoktur.”