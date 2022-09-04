Karalar: "Belediyeyi 3 yılda bataktan çıkardık"

Başkan Karalar, beraberindeki heyetle birlikte Aladağ ilçesinde Akören, Uzunkuyu, Mazılık, Gireğiyeniköy, Masiret, Başpınar, Dölekli, Soğukoluk, Kökez, Kıcak, Büyüksofulu ve Posyağbasan köylerini gezdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Aladağ Kişisel Gelişim Kursu'nu ziyaret eden, ilçe merkezinde esnafla bir araya gelen, Yapımı süren Aladağ Atık Su Arıtma Tesisinde inceleme ve denetlemelerde bulunan Başkan Karalar için “Tek umudumuz sensin Zeydan Başkan” pankartı da açıldı.

Bölgede 20 yıldır, 30 yıldır yapılmayan işlerin kendisinden beklendiğini ve bunun gereklerinin yerine getirildiğini, önümüzdeki süreçte hizmet ivmesinin yükseleceğini belirten Başkan Karalar, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yol, altyapı, su hizmetlerinin yapılacağını belirtti.

Çok zor şartlarda çalıştıklarını, enflasyon nedeniyle, hizmet ederken harcanan paranın birçok kulvarda 4-6 katına çıktığını ancak halkın parasını doğru kullanarak kaynak oluşturduklarını anlatan Karalar, geliri olmayan, evde çalışanı bulunmayan vatandaşlara en kısa sürede halk kart verileceğini, bu konuda kadınlara öncelik tanınacağını ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni 3 yılda bataktan çıkardıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, Millet İttifakı iktidarında ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda ülkenin sorunlarının çözüleceğini ifade etti.

Aladağ'da gittiği her noktada halkın kendilerine büyük ilgi gösterdiğini ve umut bağladığını bildiren Karalar, 3 yılın ardından ilk kez altyapı ve diğer ihtiyaçlarla ilgili hizmet sözü verebilecek hale geldiklerine dikkat çekti.

Karalar, borcu gelirinin 4 katı olan bir belediyede işleri 3 yılda düzelttiklerini, CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nde efsane işlere imza atıldığını ifade etti.