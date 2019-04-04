Karalar: "Belediyeyi 6 ayda borç batağından kurtaracağız"

CHP'den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, belediyeyi 6 ayda borç batağından kurtaracaklarını söyledi.

Karalar, CHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçilerek göreve başlayan Kadir Aydar ile birlikte belediye binasının balkonundan halka hitap etti.

Kimseden intikam almaya, kimse ile hesaplaşmaya değil hizmet etmeye geldiklerini ifade eden Karalar, "Ceyhan ve Adana'nın kalkınması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Ceyhan'ın önü açık ve parlak. Ceyhan, dünyanın enerji merkezi olacak ve bize düşen ne görev varsa Kadir başkanımla uyum içerisinde yapacağız" dedi.

31 Mart'ta kendilerine bütün partilerin oy verdiğini belirten Karalar, "Diğer partiler olduğu gibi HDP'liler de oy verdi, biz herkesin belediye başkanıyız. Ayrımcılık yapmadan hizmet yapmaya hazırız. Bizler yaptıklarımızla bu yola çıktık, çok şükür başımız dik bir şekilde buradayız" diye konuştu.

Hüseyin Sözlü'nün memleketinden birinci parti çıkmanın gururunu yaşattıkları için Ceyhanlılara teşekkür eden Karalar, "Allah sizden razı olsun. Ceyhan'da Kadir başkan ile birlikte Ceyhan'a en iyi hizmeti sunacağız. Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'nin gelirinin 2,5 katı borç var. Bu borcu 6 aylık gibi kısa sürede aşıp belediyeyi borç batağından kurtaracağız. Siz bize güvendiniz bizlerde 5 yıl boyunca Ceyhan'a hizmet yağdıracağız" dedi.

"Herkesin belediye başkanıyım"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'da konuşmasında, "Artık seçim bitti. Tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Aranızda MHP'li, AK Parti'li, HDP'li kardeşlerimiz var, gördüm. Ben herkesin belediye başkanıyım. Hiç bir ayrımcılık yapmadan vatandaşımıza hizmet etmekten mutluluk duyacağım. Ceyhan Belediyesi'nden rüşvet geçmeyecek, rant geçmeyecek vatandaşıma hizmet geçecek. Ceyhanlı vatandaşımın her zaman yanında olacağım. 31 Mart'tan önce ne söz verdiysek tek tek yerine getirmenin mutluluğunu yaşayacağım. Ceyhan'ı gelişen ve yaşanabilir altın şehir haline getireceğiz. Siyasi görüşü, kökeni ne olursa olsun Ceyhan'a değer katmak isteyen herkesin yol arkadaşı olacağız" ifadelerini kullandı.