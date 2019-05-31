Karalar: "Belediyeyi kaostan çıkarıp, övünülecek hale getireceğiz"

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen törende, belediye personelinin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı seçildiğinde öncelikle aile ortamı oluşturmaya çalıştığını, Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı aile ortamını amaçladığını belirtti.

Belediyenin maddi sorunları, yüklü borcu bulunduğunu ancak, tüm sorunların üstesinden gelme kararlılığında olduklarını belirten Başkan Karalar, “Belediyemizi bu durumdan, kaostan çıkaracağız ve herkesin övündüğü bir belediye haline getireceğiz. Belki biraz uzun sürecek ama öyle olacak. Bunun tartışması yok. Hiç kimse endişe etmesin” diye konuştu.

“Milletin malını koruyup, işini iyi yapan için en tatlı amirler oluruz”

Mesai arkadaşlarından Adana için özverili çalışma isteyen Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Adana'nın yaranına, belediyenin yaranına söylediklerimize uyuluyorsa, kamunun malı korunuyorsa dünyanın en tatlı amirleri oluruz. Ama Adana için, belediyemiz için söylediklerimize uyulmadığını görürsek sorun yaşarız. Görev yaptığım her kurumda, bana iş hiyerarşisi, iş düzeni konusunda güven duyulmuştur. Bugüne kadar yaptığımız işlerin en kutsalını, en saygınını, hakikaten en güzelini yapıyoruz. Çünkü doğup büyüdüğümüz, toprağına gömüleceğimiz kentimize hizmet ediyoruz ve edeceğiz

Kendimizi düşünsel olarak 24 saat işimize vermeliyiz. İşimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Yapacağımız alımları elimizi vicdanımıza koyarak en uygun şekilde yapmalıyız. Kullandığımız paralar hepimizin vergilerinden alınıyor ve dolayısıyla biz milletin parasını kullanıyoruz. Milletin parasını kullanırken de hiç olmadığı kadar hassas, dikkatli, doğru davranmalıyız.”

Seçim sürecinde kendisine yönelik karalama ve iftira kampanyası yürütüldüğünü ancak tutmadığını söyleyen Başkan Karalar, “Biz sadece yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlattık. Şimdi de borç yükünden bahsetmemi eleştirenler var. Bizim devraldığımız borç 3.976 milyar lira ve her ay 60 milyon lira bütçe açığımız var. Faiziyle birlikte 4 buçuk katrilyona yaklaştı borç. Bütçe açığı kapanmadan bizim borcu aşağıya çekmemiz mümkün değil. Bütçe açığını kapatmadan Adana'da hizmet yapmamız da mümkün değil. Vatandaşlarımızla mevcut durumu paylaşmak zorundayım. Ama biz yüksek performans göstererek, yaptığımız işleri daha az paraya yaparak, sadece Adana için lüzumlu işlerin yapılmasını sağlayarak, tabii ki gelirleri artırarak bu işin içinden çıkacağız inşallah. Çıkmak zorundayız. Ama bugünden yarına olacak işler değil bunlar” dedi.

Adana'nın geleceğini sömürenlere izin yok

İşini yapan hiç bir çalışanın tedirgin olması gerekmediğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zeydan Karalar'a oy vermek ne kadar normalse, Hüseyin Sözlü'ye oy vermek de o kadar normaldir. Bizim başka bir arayışımız olmaz. İşini düzgün yapsın, kamu malını korusun yeter. Ama bugün 15 bine yakın çalışan var. Bunların maaşını ödemek mümkün değil. Gelir gider dengesi olağanüstü bozuk. Kusura bakmayın yıllarca işe gelmeyen insanları da affedecek halimiz yok. Çalışanın emeğini sömürüyorlar. Adana'nın geleceğini sömürüyorlar. Biz Adana'nın geleceğini kurtarmak zorundayız. Bizim geçmişe yönelik tahammülümüzün olmadığı iki şey var. Herkesin bankamatikçi diye tabir ettiği insanlar var. Çünkü 31 Mart'tan önce hiç olmayanlar, 31 Mart'tan sonra gelmeye başladılar. Bunların hepsini biliyoruz. İkincisi bize PKK'lı diyenler, camlarımızı kırıp, araçlarımıza zarar verip, afişlerimizin üzerine PKK yazanlar var. Onun dışında herkesin siyasi görüşü farklı olabilir. Bu demokrasinin gereğidir. Atamalarımızın önemli bir bölümü bizim siyasi görüşümüzden değil. Farklı düşünenle bir sorunumuz olmadığının kanıtı bu. Biz artık herkesin belediye başkanıyız. Siyasi görüş farkı gözetmeksizin herkese kucak açma mantalitemiz var. Milletin parasını daha iyi korur anlayışıyla atama yapıyoruz. ASKİ'de yaptığımız hiç bir atama politik değil. Amacımız Adana'nın geleceğini kurtarmaktır. ASKİ olmazsa belediye olmaz. Arkadaşlar biz laik demokratik Cumhuriyete yürekten sadık insanlarız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinde olan insanlarız. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Başka bir yolumuz da yoktur. Kimse bize başka bir şey yamamaya çalışmasın. Zaten bunun tutmadığını da gördük.

Bütün Adana'ya, katkı koyanlara, bize oy vermeyen ama iyi niyetle, düşüncesi doğrultusunda başka yerlere oy verenlere de, herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Kadir Gecesi'ni kutluyorum, Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum.”