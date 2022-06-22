Karalar: "Bozuk yol kalmayacak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önceki dönem 5 yılda 894 bin ton asfalt döküldüğünü belirterek, "Biz bu yaz sonu itibariyle 1 buçuk milyon ton asfalta yaklaşacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, okulların kapanması, tatilcilerin tatil yörelerine gitmeye başlamasıyla birlikte tenhalaşan Adana'nın ana arterlerinde asfaltlama çalışmalarına hız verdi.

Fuzuli Caddesi'nde denetleme ve inceleme yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir haftadan kısa süre içinde çalışmaların sona ereceğini söyledi. Başkan Karalar, “Şehir merkezindeki çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Fuzuli Caddesi, merkezde yaptığımız 6. bulvar. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı da dahil, merkezde ne kadar bozuk yol varsa bu yaz yapacağız. Bu işlerin maliyeti hayli yüksek ama insanlarımıza, Adanalılara feda olsun. Rekorlar devri devam ediyor. Bizden önceki dönem 5 yılda 894 bin ton asfalt dökülmüş. Biz bu yaz sonu itibariyle 1 buçuk milyon ton asfalta yaklaşacağız. Yani 3 buçuk yıl sonunda, önceki dönemin iki katı kadar asfalt dökmüş olacağız. Asfalt üretimimiz giderek artıyor ve daha da artacak” diye konuştu.

Eski asfalt kazıma işleminin ardından Fuzuli Caddesi'nde asfaltlama çalışmasına geçilecek. Fuzuli Caddesi'nde gerçekleşen yol yapım, bakım ve onarım çalışmasından dolayı, Adana Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'nden (Eski Müze Kavşağı) Galleria İş Merkezi çıkışına (Tedaş Kavşağı) kadar, Fuzuli Caddesi çarşı istikametinden Demir Köprü istikametine, yol 19-26 Haziran tarihleri arasında araç trafiğine kapalı kalacak.