Karalar: "Bu yıl gelirimiz borcumuzun üzerine çıkacak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu yıl belediyede gelirin borcun üzerine çıkacağını bunun Adana'nın önünü açmak demek olduğunu söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen törenlere katıldı.

Başkan Zeydan Karalar Pozantı'da Kurtuluş Günü kutlamalarının ardından katılacağı açılış ve temel atma törenleri öncesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. CHP İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, ardından Pozantı Kız Öğrenci Misafirhanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Misafirhaneden yararlanacak öğrenciler, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bulunan Pozantı'da kız yurdu olmadığı için, kazandıkları okulları okuyamayıp, evlerine dönerek yeniden sınava girmeyi planladıkları bir anda kendilerine ücretsiz misafirhane açan Zeydan Karalar'a teşekkür ettiler.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasına Pozantı Kurtuluş Günü'nü kutlayarak başladı. Kurtuluş Mücadelesi'nde Pozantı'daki ve Adana'daki direnişin büyük önem taşıdığını belirten Başkan Zeydan Karalar, “Mustafa Kemal Atatürk'te Kurtuluş Mücadelesi yapma hissi Adana'da oluşmuştur. Ek olarak Pozantı ve Adana'daki Kuvayı Milliye Kuvvetleri Fransız-Ermeni birliklerini geriletip, ateşkese zorlamışlardır. Türkiye'de o zaman ilktir bu zafer. Fransızlar yeni kurulan Meclis'ten ateşkes istemişlerdir. Bu yeni kurulan meclisin, dolayısıyla ülkenin tanınması anlamına gelmektedir” dedi.

Ücretsiz yemek için hazırlık yapılıyor

Günde 10-15 bin öğün yemek üreten bir yemekhane açacakları müjdesini de veren Başkan Zeydan Karalar, “Milletin çektiği zorluğun farkındayım. Bir annenin, babanın; çocukları aç yattığında ne çektiğini bilen bir kardeşinizim. Evine sıcak ekmek girmeyen Adanalılara ücretsiz yemek vereceğiz. Önümüzdeki yıl bu misafirhanede de ücretsiz yemek hizmeti vermeye başlayacağız” dedi.

Başkan Zeydan Karalar, pankartla kreş isteyen Pozantılılara da kreş yapacakları müjdesini verdi. Kadınların çalışmak istediğinde çalışabilmesi için kreşe ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, açılacak kreşin bu ihtiyaca cevap vereceğini kaydetti.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu yıl belediyede gelirimiz borcumuzun üzerine çıkacak. Bu Adana'nın önünü açmak demektir. Bizden daha küçük belediyelerin bizden daha fazla pay almasını kabul edemiyorum. Bunu da değiştirip daha fazla para almamızı sağlayacağım.”

Isıtma, klima, internet, güvenlik, ders çalışma odaları bulunan misafirhanede önümüzdeki yıl ücretsiz yemek hizmeti de verilecek. Başkan Zeydan Karalar, misafirhane açılışının ardından Pozantı merkez ve Alpu'nun su sorununu çözecek içme suyu hattının temelini attı. Tören Şekerpınarı Mesire Alanı'nda düzenlendi.

İçme suyu hattının temeli atıldı

Başkan Zeydan Karalar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kuraklık olması halinde bile ilçe merkezinde ve Alpu'da su sıkıntısını çözecek içme suyu hattının temelini atıyoruz. Yazlıkçılar gelmeden işi bitirmeyi planlıyoruz. Eskikonacık Mahallesi'ne 33 bin 500 metre su isale hattı döşedik. Bu aynı uzunluktaki yolu bozup yeniden yapmak anlamına da geliyor. 3 noktada da sulama kanalı yapacağız. Söz konusu çalışmalar buralarda yaşayan vatandaşlarımızın tarımsal faaliyetlerini destekleyecek. Şu ana kadar yaklaşık 25 mahalleye dokunmuşuz. Neredeyse ayak basmadığımız, hizmet etmediğimiz yer yok Pozantı'da ama yeni yerleşimler oluşuyor, nüfus artıyor ve eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Ekonomik olarak tarihin en zor günlerinden geçiyoruz. Bu durum işimizi zorlaştırıyor. Bunun da bilinmesi gerek. Biz bütçemizi çok iyi kullanıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin bütçesini giderek düzeltiyoruz. Halkımıza hizmet etmekten, insanlarımızın taleplerine cevap vermekten çok mutlu oluyoruz.”

Başkan Zeydan Karalar daha sonra Pozantı'nın Fındıklı, Kamışlı ve Aşçıbekirli mahallelerinde tarımsal sulamayı destekleme kapsamında gerçekleştirilen, yapımı tamamlanan ve devam eden sulama kanalları ile mevcut havuz yenileme işlemlerini yerinde inceledi, köylülerle sohbet etti, hizmetler hakkında bilgi verdi.