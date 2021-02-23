Karalar, "Bunu yapanlar insan değil, şiddetle kınıyorum" dedi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde şehit kabirlerinin de bulunduğu 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda, şehitlerin babası Ali Oruç'la bir araya gelen ve şehitler için dua okuyan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, saldırganlara tepki gösterdi. Başkan Karalar, “Bunu yapan insan değil. Şehide dokunulur mu? Bu saldırıyı yapanları şiddetle kınıyorum. Buralar mahallelerin özel mezarlıkları. Daha önce bu tür mezarlıkların belediyeye devredilmesiyle ilgili ciddi uğraşlarım oldu. Bir prosedür bulunamadı. Bu saldırının ardından uğraşlarımıza devam edeceğiz. Arkadaşlarıma bu konuda talimat verdim. Şehitlerimize ait kabirlerin kısa sürede eski hallerine getirilmesini sağladık. Tahrip edilen diğer mezarlıkların da onarımını hızla yapıyoruz. Şehitlerimizin kabirlerinin bulunduğu bu mezarlığa kamera taktıracağız” dedi.

Şehitlerin babası Ali Oruç da, “Nasıl elleri vardı da şehitlerimizin kabir taşlarını kırdılar? Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızı seviyoruz ve elinden geleni yaptığını biliyoruz. Kendi adıma da şehitlerim adına da Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, şehitlikteki diğer mezarların onarımını da yakından takip etti.