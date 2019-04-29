Karalar: "Bütün enerjimizi Adana'ya hizmet için harcayacağız"

Kim kime oy verdiyse vermiştir. Şimdi birlikte olma, muhabbet etme ve hemşehrilerimize hizmet etme zamanı” dedi.

Başkan Karalar, İsa Ceylan ve İsmail Ceylan'ın Bahçelievler Mahallesi'nde, 1989'dan bu yana her yerel seçimden sonra yaptığı ve gelenekselleşen mahalle yemeğinde halkla buluştu.

Binlerce mahallelinin katıldığı yemekte konuşan Başkan Zeydan Karalar, “İnsanlarımızı buluşturan, birleştiren, kaynaştıran bu güzel davet için hem İsa Ceylan'a, hem İsmail Ceylan'a çok teşekkür ediyorum. Bize oy verdiniz, bizi seçtiniz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yaptınız. En büyük teşekkürü de mahalle halkımıza sunuyorum” dedi.

Seçimden önce, Büyükşehir'e aday olması halinde kazanacağını dile getirdiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Eğer aday olursam Adana Büyükşehir Belediye Başkanıyım demiştim. Çünkü şüphesi olanlar vardı. Oysa ben adaylığımı açıkladıktan sonra seçileceğimden emindim. Çünkü sizi iyi tanıyorum. Adanalı kardeşlerimi iyi tanıyorum. Kuzeyli, güneyli, doğulu demeden, içinizde büyüdüğüm için, her saniyem sizinle geçtiği için ve sizleri iyi tanıdığım için, bu kardeşinizi seçeceğinizi biliyordum zaten. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bütün karalama kampanyalarına rağmen, iftiralara aldırmayıp bizim yanımızda durdunuz. Herkes gördü ki, bize karşı söylenenlerin tamamı sadece iftira. Bir ASKİ atamam bile onları ters yüz etti. Şimdi biz Adanalı olarak, Adana'nın havasını teneffüs eden, Adana'nın suyunu içen bizler asla yalan söylemeyiz. Bize yalan yakışmaz, iftira hiç yakışmaz. Biz Adana'yı yürekten seviyoruz, sizleri çok seviyoruz. Bizim bütün enerjimizi, Adana'ya nasıl hizmet ederiz diye düşünerek ve çalışarak harcamalıyız” diye konuştu.

"Şimdi kardeşçe bir arada olup, hizmet etme zamanı"

Kimsenin ötekileştirilmediği ve ayrışmaların bulunmadığı bir Türkiye istediğini belirten Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu buluşmayı çok anlamlı buluyorum. Geniş bir yelpazeden, farklı görüşlere sahip insanların burada kardeşçe, arkadaşça, dayanışma içinde olmaları çok önemli. Biz böyle bir Türkiye tablosu istiyoruz, böyle bir Türkiye tablosu özlüyoruz. Ayrıştırmadan uzak, ötekileştirmeden uzak, kamplaştırmadan uzak, tamamen sevgi, tamamen kardeşlik, tamamen sağduyu üzerine Türkiye özlüyoruz. Bunun böyle olacağına benim kanaatim tamdır. Bu topluluk da onun kanıtıdır. İnsanlar Türkiye'de kavga, kamplaşma istemiyor. Hangi siyasal partiye oy vermiş olursa olsun, insanlarımızın tamamı bizim insanımızdır ve hizmeti sonuna kadar hak ediyorlar. Demokratik süreçte farklı siyasi partilere oy verilmesi normaldir. Ama ondan sonra da böyle kardeşçe oturup birbirimizle muhabbet, sohbet etmeliyiz. Biz birbirimizin düşmanı değiliz.”

"Zafer değil, seçim kazandık"

Kendisine oy verene de, vermeyene de en iyi şekilde hizmet edeceğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, “Bana ‘zafer kazandın' diyenlere, zafer değil, seçim kazandığımızı söyledim. Zafer düşmana karşı kazanılır. Düşmanla savaş edersiniz, oradan muzaffer çıkarsanız zafer kazanmış olursunuz. Bizim siyasi rakiplerimiz, birlikte yarıştıklarımız bizim düşmanımız değil ki. Onlar da bu memleketin evlatları. Onlar bizim kardeşlerimiz. Bu yarışı önde bitirdiğimiz için sadece ve sadece seçim kazanmış oluruz. Seçim kampanyasında hep sağduyu, sevgi, barış dilini kullandık. Çünkü memleketimizin ihtiyacı olan buydu. Biz bu dili kullanmaya devam edeceğiz. Bize oy veren de, vermeyen de sağ olsun. Bize oy verene de, vermeyene de hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.