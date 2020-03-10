Karalar: "Çatalan Yolunu statla birleştireceğiz"

Başkan Zeydan Karalar, katipler Cemal Demirdağ ve Furkan Bozkurt tarafından açılan mecliste konuşan Başkan Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Gündem dışı bir konuşma yapan AK Parti'li Murtaza Kılçık, Sarıçam'la ilgili 2 konuyu gündeme getirdi. Kılçık, Sarıçam'da Mobilyacılar Sitesinden gelen bulvarın Sarıçam Belediyesi'ne kadar geldiğini ve bir makasla Buruk Mezarlığı'nın arka tarafına bağlandığını söyledi. Kılçık şunları söyledi: “Yalnız orada 14 dönüm kadar istimlak edilmesi gereken bir yer var. Bu yer tamamlandığında Asri Mezarlığa özellikle bayramda ulaşabilmek için zaten otoyolu altından bir geçiş köprüsü var. Planlarda da bu yol var ama uygulamada ancak bir kısmı çözülmüş ama tarım arazisi tarafında kalan 14 dönümlük yerin değeri çok yok. Yaklaşık 600-700 bin liralık istimlak maliyeti var, burası istimlak edilip o yol açıldığında Adanalı hemşehrilerimiz bayramlarda özellikle Buruk Mezarlığına çok daha rahat ulaşabilirler. En azından o Kozan Yolundaki trafik sıkışıklığı azalacaktır. Buranın bir an önce istimlakinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Kılçık, Çatalan Caddesi üzerinde 2 iki üniversitenin olduğunu belirterek, bu yolun bir an önce yapılmasının hızlandırılmasının iyi olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, muhtarlarla yaptığı toplantıda bu 2 konunun gündeme geldiğini ifade ederek, oraya müdahale ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini söyledi. Karalar, “Çatalan Yolunu da statla birleştireceğiz, sanat yapıları için ihaleye çıktık, biraz hava şartlarından biraz da müteahhidin umursamazlığından diyeyim gecikti, sanat yapılarının düzeltilmesinden sonra kısa sürede o yolu da tamamlayacağız” diye konuştu.

Daha sonra gündemlere geçildi. 7 teklif ilgili komisyonlara sevk edilirken 6 komisyon raporu ise oy birliği halinde kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 13.00'te devam edecek.