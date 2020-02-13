Karalar: "Dar imkanlarla çok iş yapabilmek istiyoruz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Seyhan Belediyesinde yaptığım çalışmanın daha geniş kapsamlısını burada gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

Başkan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği muhtarlarla iş birliği uygulamasını, Büyükşehir Belediyesi'nde de hayata geçirdi.

Muhtarlarla iş birliğini toplantısının ilki Aladağ'da gerçekleştirildi. Daire başkanlarıyla birlikte Aladağ merkez ve yöre muhtarlarıyla buluşan Zeydan Karalar, “Seyhan Belediyesinde yaptığım çalışmanın daha geniş kapsamlısını burada gerçekleştirmek istiyorum. Muhtarlarımızın işinin olduğu daire başkanlıklarımızla birlikte bu toplantıları yapıp taleplerinizi alacağız. Dar imkanlarla çok iş yapabilmek istiyoruz. Göreve geldiğimizde belediyemizin 60 milyon lira borcu vardı, onu kapadık. Bu yeter mi? Yetmez. En az 60 milyon lira da artırmalıyız. Başa baş bir bütçe iyi bir bütçe değil. Biz hem borcumuzu ödeyeceğiz, hem de sizlere hizmet ulaştıracağız” dedi.

Muhtarların ortak sorunu

Açılış konuşmasının ardından muhtarların sorunlarını dinleyen Başkan Karalar, ortak sorunun yol olduğunu, mevsimin düzelmesiyle birlikte asfalt çalışmalarına çok hızlı bir giriş yapacaklarını kaydetti. Halkın diğer sorunlarının çözümü için de beraberindeki daire başkanlarının cep telefonlarını tek tek muhtarlara verdi.

Karalar toplantıyı iki ay sonra buluşmak üzere şu cümlelerle tamamladı:

“Bizim için vatandaşa hizmet etmek önemli. Beni Seyhan Belediye Başkanlığı'mdan biliyorsunuz. Yangın oldu burada oldum, sel oldu burada oldum. Aldığım belediye insanın kıprayamayacağı bir haldeydi. Biraz sabır emin adımlarla bunu aşıyoruz. Birbirimize inanacağız ve her yeni gün, her yeni yıl bir öncekinden çok iyi olacak.”

"İmamoğlu'nun su sorunu çözüyoruz"

Aladağ'daki toplantının ardından CHP ve İYİ Parti ilçe binalarını, ardından da Aladağ Belediyesini ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, İmamoğlu'na geçti. Başkan Zeydan Karalar'ı ilçe girişinde İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse karşıladı.

Aladağ'da gerçekleştirilen toplantının benzeri İmamoğlu'nda da gerçekleşti. Burada da muhtarların sorunlarını dinleyen Başkan Zeydan Karalar, kendisini İmamoğlu'ndan biri olarak gördüğünü ve ilçenin en büyük sorunu olan yol ile su meselelerini hızla çözmeye başladıklarını bildirdi.

Başkan Kasım Karaköse de, İmamoğlu'nun Zeydan Karalar sayesinde son yıllarda görmediği kadar hizmeti çok kısa sürede gördüğünü söyledi.