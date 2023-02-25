Karalar: “Depremde önemli görev yapan Adana Havalimanını kapatmayın”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Havalimanı'nın depremin ilk gününden itibaren lojistik görev yaptığını belirterek, “Yetkililere sesleniyorum, önemli bir nüfusa hizmet veren havalimanımızı kapatmayın” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi Kriz Yönetim Masası'nın toplantısına katıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükşehir bürokratlarıyla bir araya gelen Başkan Ekrem İmamoğlu, İBB Afet Koordinasyon Ekibi'nin Maraş ilçeleri merkezli depremlerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve olası İstanbul depremi ile ilgili başlatılan çalışmaları anlattı.

Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin depremden en fazla zarar gören iller arasında yer alan Hatay'da önemli örgütlenme gerçekleştirdiğini belirtti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin depremin hemen ardından hızla koordine olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, hem belediye bünyesinde, hem de Valilik bünyesinde oluşturulan kriz masalarında, halkın ihtiyaçlarına yönelik yapılması gerekenlerin belirlendiğini ve harekete geçildiğini söyledi.

Adana Havalimanı'nın depremde önemli işlev gördüğünü ifade eden Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Adana Havalimanı depremin ilk gününden itibaren zaten lojistik görevi gördü. Depremden sonra havalimanımıza yaklaşık 500 uçak indi. Hepsinin transferini bizim arkadaşlarımız yaptı. Askerler, arama kurtarma ekipleri, uluslararası ekipler geldi. Ben bu vesileyle yetkililere sesleniyorum, ‘önemli bir nüfusa hizmet veren havalimanımızı kapatmayın.' “

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, çok büyük acılar yaşadıklarını ifade ederek, “Üst üste büyük depremler meydana geldi. Doğanın gerçeği olan depremi yaşarken, bu kadar insanımızın canını kaybetmesi, evsiz kalması ve beraberinde meydana gelen diğer olumsuzlukların sorumlusu bu ülkenin insanları olarak bizleriz. Hiç topu çevirmeye, lafı dolaştırmaya gerek yok. Olumsuzlukların kabahatinin depremde olduğu gibi bir düşünceyi bu millete yutturmaya çalışmamalıyız. Ne yazık ki şehirleşme konusunda kötü sınav veren bir ülkeyiz. Gerçeği konuşmazsak, şu ana kadar yaptığımız hataları sürdürürsek, gelecek nesil bizi asla affetmez. Teknolojinin üst seviyede gelişme gösterdiği, üretim beceresinin sürekli yükseldiği ve dünyanın birbirini her an görebildiği, paylaşım yapabildiği, Şili, Japonya ve başka birçok noktadaki deneyimlerden alınan derslerin, önlemlerin ortada olduğu bir zamanda, yeni bir başlangıcı inşa edemezsek, çocuklarımız, gelecek nesiller bizi asla affetmez” diye konuştu.