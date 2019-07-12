İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karalar Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı seçildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Dünya Belediyeler Birliği’ne eş başkan seçildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Dünya Belediyeler Birliği'ne eş başkan seçildi.


Dünyanın en büyük yerel yönetim birliği olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak toplantısı 9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirildi. 2019-2022 dönemi yönetim organları ve ilgili komitelerle, yönetim kademe seçimlerinin de yapıldığı toplantıda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oylama sonucunda UCLG-MEWA eş başkanlığına seçildi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 3 yıllık görev süresi boyunca hem bölgede, hem de dünya çapında ilişkileri geliştirerek, Adana'ya daha fazla katkı sağlama olanaklarını araştıracağını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.