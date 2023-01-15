Karalar: "Geliri, hizmeti ve sosyal yardımları çoğaltmaya kararlıyız"

Yeşilbağlar, Koza, Güzelevler ve Levent mahallelerini birbirine bağlayan köprünün temelinin atılması için tören düzenlendi.

Levent Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana milletvekilleri, siyasiler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve bölge halkı katıldı.

Törende söz alan muhtarlar, hizmetlerinden ötürü Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür ettiler.

"Adana'nın dört bir yanına ayrım gözetmeden hizmet veriliyor"

Adana'nın dört bir yanında, halkın kendilerine oy verip vermediğine bakmadan, yoğun hizmet götürdüklerini, önceliği ihtiyaçlara göre düzenlediklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, Yüreğir ilçesine önemli yatırım yaptıklarını söyledi.

Köprünün çok sayıda mahalleyi etkileyeceğini ifade eden Karalar, başka yeni köprü ve hizmetlerin de müjdesini verdi.

Yüreğir'e yapılan hizmetlerle ilgili de bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, rekor seviyede asfalt döküldüğünü, ihtiyaçların karşılanması konusunda son derece kararlı olduklarını bildirdi.

Adana'da çok daha büyük ve önemli hizmetler vermek için hazırlık yaptıklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, gelir çoğaldıkça hizmetin ve sosyal yardımların artacağını belirtti. Karalar, “Hiç merak etmeyin Adana emin ellerde. Bu kardeşiniz gece gündüz sizin için çalışmaya devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından köprünün temeli atıldı.