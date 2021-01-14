Karalar: "Halk otobüsleri engellileri almıyor diye günde 50 şikayet alıyoruz"

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar tarafından açıldı.

Gündemin 48. maddesinde özel halk otobüsleri güzergah bedellerinin taksitle ödenmesine dair komisyondan gelen rapor oy birliğiyle kabul edildikten sonra konuşan Başkan Zeydan Karalar, “Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Hacı Ali Yaşar burada. Özel halk otobüslerine sürekli lehinde kararlar alıyoruz. Onun dışında kalan toplu taşımacılık yapanlara haksızlık yapmamak gerekir” dedi.

MHP'li Belediye Meclis Üyesi Hacı Ali Yaşar, yerinden söze girerek, “Onlar bizim gibi güzergah bedeli ödemiyor başkanım” dedi.

Karalar ise devamla şunları söyledi:

“Biz sizlere engellilerin taşınması için destek verdik değil mi? 1100 lira filan. Ben dedim ki buna bir sınır koyalım, özel halk otobüslerinin engellileri almadığı noktasında ciddi şikayet var. Biz bir fiyat koyalım, onun üzerine de taşınan da koysun dedim. Onu da kabul etmediniz. En doğrusu oydu. Esnafa ceza keselim diyorsunuz. Ceza kesince de gelip cezayı affedin diyorsunuz. Ben 2 yıldır talimatımla ceza kestirmiyorum. Dolayısıyla da onun yaptığını sineye çekmiş oluyoruz. Esnaf zaten zorda, para kazanamıyor. Ne cezası keseceğiz? Ama parasal bir şey yapsak ona mecbur kalırdı, onu doğru yapmadık yani. Her gün engellileri almadılar diye en az 50 şikayet geliyor” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde dün 11 madde görüşüldü. 7 komisyon raporu kabul edilirken 1 komisyon raporu yeniden komisyona iade edilirken 3 teklif ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayının son oturumunu saat 11.00'de yapacak.