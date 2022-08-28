Karalar: "Halka hizmet için çıktığımız yolda asla yorulmayacağız"

Başkan Karalar, Pozantı ilçesinde merkezde çok sayıda mahalleyi ziyaret ederek halkla bir araya geldi, sorun ve talep dinledi, sohbet etti.

Siyasiler, ilçe belediye başkanları, milletvekillerinin de yer aldığı kalabalık heyetle birlikte Pozantı'yı gezen Başkan Karalar, ilçe merkezinin yanı sıra; Kamışlı, Fındıklı, Alpu, Gökbez, Üçoluk ve Bürücek mahallelerinde vatandaşlarla ve muhtarlarla buluştu.

Karalar uzun yıllardır bölgenin önemli sorunlarından olan ve asfaltlanması yapılan Hamidiye ve Armutoluk yollarının da açılışını yaptı.

Karalar, halka hitaben yaptığı konuşmalarda, halka hizmet için çıktıkları yolda asla yorulmayacaklarını ifade etti.

Pandemiye, devralınan büyük borca, fiyat artışlarına rağmen bütün işlerde, asfaltta, köprüde, su hizmetinde, kanalizasyonda ve diğer birçok işte bir önceki dönemden 3-4 kat fazla iş yaptıklarını vurgulayan Başkan Karalar, kalan eksikler için de bütün güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Pozantı'nın mahalle ve köylerine yapılan hizmetleri anlatan Başkan Zeydan Karalar, milyonlarca adet çilek, lavanta, ceviz ve diğer fide dağıtımları ile tarıma yapılan desteklerden bahsetti, bu yardımın süreceğini kaydetti.

Adana'nın 30 Büyükşehir Belediyesi arasında gelir açısından 22. sırada olduğunu hatırlatan Başkan Karalar, Millet İttifakı döneminde Adana'nın ilk 10'a gireceğini söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, kentin bir çok noktasında olduğu gibi Pozantı'nın da asırlık sorunlarını çözmeye başladıklarını söyledi. Pozantı'da arıtma sorununu da altyapı eksiklerini de çözeceklerini ifade etti.