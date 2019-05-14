Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugünkü toplantısı 7 dakikada bitti.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayının ikinci birleşimi Zeydan Karalar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can başkanlığında yapıldı.

Başkan Zeydan Karalar, bugünün gerek Eczacılar Günü ve gerekse Çiftçiler Günü olması nedeniyle eczacılar ile tüm çiftçilerin gününü kutladı.

Yoklamanın yapılması ve ardından bir önceki toplantı tutanağının kabul edilmesinden sonra Başkan Karalar, gündem dışı söz vermek istedi. Hiç kimse gündem dışı söz almayınca gündemlere geçildi.

Dün 38 maddeden oluşan gündemlerin tamamının teklif olması nedeniyle 10 madde ilgili komisyonlara sevk edilirken bugün de aynı şekilde 10 madde ilgili komisyonlara havale edildi.

Başkan Zeydan Karalar, “Hayatımın en kısa meclis toplantısı oldu” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın 14.30'da devam edecek.