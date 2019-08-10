Karalar: "Her zorluğu aşıp başarılı olacağız"

Başkan Zeydan Karalar, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı- Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ve Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ilk olarak Asri Mezarlıkta Garnizon Komutanlığı Şehitliğini ziyaret etti.

Dua okunmasının ardından Başkan Zeydan Karalar ve kent protokolü şehitliklere karanfil bırakıp şehit yakınlarıyla sohbet ederek, ailelerin acılarını paylaşmaya çalıştı.

Daha sonra Buruk Mezarlığı'ndaki polis şehitliğini ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar ve kent protokolü, aynı şekilde dua okunmasının ardından çiçek bırakıp, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda, Vali Mahmut Demirtaş'ın ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın katılımıyla itfaiye ve zabıta personeliyle de bayramlaşan Başkan Zeydan Karalar, sonrasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ardından Şehit Uzman Onbaşı Eren Ücel'in Gazipaşa Mahallesi'nde oturan ailesi ziyaret edildi.

Başkan Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine de katıldı. Törene, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları yöneticileri ve üyeleri ile partililer, konuklar katıldı.

31 Mart 2019 ve 23 Haziran 2019 gibi bayram tadında günler yaşadıklarını, şimdi Kurban Bayramı'nı karşılamanın mutluluğunu hissettiklerini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, az zamanda çok işler yapıldığını kaydetti. Başkan Zeydan Karalar, “Yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz, daha çok çalışacağız ve daha iyi işler yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün, halkla birlikte yeniden var ettiği Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ayarlarına gelene kadar mücadelemizi ve çabamızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

"Büyükşehiri kaliteli hizmet veren kurum haline getireceğiz"

CHP'nin ülke genelinde kazandığı belediyelerin başarısız olmasını isteyenler bulunduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “CHP'nin çeşitli ilçelerde görev yapan belediye başkanları, şimdi büyükşehir belediye başkanı oldu. Başarılı olacağımızdan emin oldukları için, bizi engellemeye çalışıyorlar. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de de hizmet için borçlanma isteğimizi o yüzden reddettiler. Ama bunların hepsi boş. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne tür engelleri önümüze koyarlarsa koysunlar, Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, enginlere sığmayacağız, taşacağız. İlkleri yapan başkan olarak biliniyoruz ve yine Adana Büyükşehir Belediyesi personeline bu zor şartlarda 600 lira ikramiye vererek, bir ilke imza attık. Önümüze ne tür zorluklar çıkarılırsa çıkarılsın, Adana Büyükşehir Belediyesi'ni, Adanalılara kaliteli hizmet veren bir kurum haline getireceğiz” diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde, işçi çıkarmalarla ilgili yapılan eleştirilere cevap veren Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Bize PKK'lı diyen, daha önce işe gelmeyip 1 Nisan 2019'dan itibaren belediyeye gelmeye başlayan, huzur bozan ve verim alamadığımız personelle yollarımızı ayıracağız. Belediyemizin mali açıdan rehabilitesini sağlayıp, bu yönde güç kazandıktan sonra Adana'yı çağ atlatacağız, sınıf atlatacağız. Türkiye bizi izliyor, her zorluğu aşıp başarılı olacağız."