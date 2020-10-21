Karalar: "Hizmetten herkes payını alacak"

Yüreğir'e bağlı Abdioğlu, Cumhuriyet ve Güzelevler mahallelerini ziyaret eden Başkan Karalar, muhtarlar, mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. Muhtarların “Muhtarlar Günü'nü” kutlayıp, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi alan Başkan Karalar, Abdioğlu ve Cumhuriyet mahallelerinin altyapı ve kanalizasyon sorununu çözdüklerini, şimdi yol, asfalt ve içme suyu sorununu çözeceklerini müjdeledi. Başkan Karalar, sorunları yerinde tespit edip, çözüme odaklı ziyaretlerin, Adana genelinde devam edeceğini açıkladı. Karalar, “Bu teveccüh ve sevgi beni kamçılıyor, daha çok çalışmamı sağlıyor. Yüzyılın vebası olarak adlandırılan Korona salgınına rağmen çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Göreceksiniz ki; dönem sonunda Adana'nın altyapı, kanalizasyon, yol, asfalt ve birçok sorununu bitirmiş olacağız. Sizler bu kardeşinize güvendiğiniz sürece ben de sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağım. Allah'ın izniyle güven ve sevginize layık olamaya çalışacağım. Hep birlikte sorunların üstesinden geleceğiz. Karataş'tan Tufanbeyli'ye, Ceyhan'dan Pozantı'ya kadar en ücra köşeye hizmeti ulaştıracağız” dedi.