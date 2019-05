Karalar: "İlk etapta bankamatikçileri çıkaracağız”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde sahada çalışarak seçim başarısı elde edilmesine katkı sağlayan isimler ve CHP'nin emektarlarıyla Sular VIP Salonu'nda bir araya geldi.

Gençlere tecrübe olması açısından siyasete girişi ve belediye başkanlığına uzanan yolda yaşadıklarını anlatan Zeydan Karalar, amacının Zeydan Karalar isminin değil, insancıl, adaletli ve eşitlikçi anlayışın ilerlemesini sağlamak olduğunu belirtti.

"Herkesin başkanı olmayı başarabilmeliyim"

Seçim sürecinde emek veren insanların taleplerinin bulunmasının doğal olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Seçildikten sonra artık sadece sizin için emek harcayanların başkanı olmuyorsunuz. Sadece size oy verenlerin de başkanı olmuyorsunuz. Size oy vermeyenlerin de başkanı olmayı başarırsanız ancak Büyükşehir Belediye Başkanı olabilirsiniz. Seyhan'da bu zihniyetle çalıştık. Her kesimden insanla birlikte çaba gösterdik. Yaptığımız işlerin büyük kısmını doğru yapmasaydık bugün bu başarıyı elde edemezdik. Bu ülkenin kurtuluşu da bizim elimizde, başkasının değil. Yanlış, eksik yapma şansımız yok” dedi.

"İşimiz halkımızın parasını yedirtmemektir"

Seçim sürecinde kendisine destek veren insanların talepte bulunma hakkı olduğunu ancak mevcut durumda bunları karşılama yeterliliğinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, “Bizim işimiz hırsızları engellemektir, bizim işimiz hırsızları çalıştırmamaktır, bizim işimiz sizin paranızı yedirmemektir. Yetimin hakkını kimseye yedirmemektir.

Borçtan çok bahsettiğimi, şikayet ettiğimi söyleyenler var. Ben şikayet etmem ama kamuoyunun bu borcu bilmesi gerek. Adanalı, nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu bilmeli. Borcun büyüklüğü beni ürkütüyor ama daha ürkütücü bir tablo gelir gider arasında her ay 60 milyon liralık açık bulunması. ‘Zeydan Karalar yapar' deniyor. Hepiniz benim canımsınız ama şimdi bana söyleyin ben ne yapacağım? Her birinizin taleplerini karşılamak isterim ama durum böyle. İlk etapta belediyede bankamatikçileri çıkaracağız. Aylarca işçiye maaş ödenmedi bu belediyede geçmişte. Arkadaşlarımın bana yapacağı en büyük iyilik bir an önce bütün enerjimi çalışmaya harcamamı sağlamaktır. Kan kaybını durdurmak için çalışıyoruz. Benim işe 1 saat geç başlamam, Adana'ya çok şey kaybettiriyor. Ziyaretlerden şikayetçi değilim ama başımızı kaldırmamız, çalışabilmemiz için buna son verilmesi gerekiyor. Belediyenin her ay 60 milyon lira açığı bulunduğu bir tabloda yeni işçi alımı yaparsak bunu kamuoyuna anlatamayız. ‘Çalıştık, çocuğumuzu işe aldıralım' talebi yanlış değil fakat uygulamada mümkün değil” diye konuştu.

"Hedefimiz Adana'yı, laik, demokratik Türkiye'yi kurtarmak"

Adana'da, İstanbul'da, Ankara'da ve seçimi kazandıkları her şehirde belediyelerin başarılı bir dönem geçirmek zorunda olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Biz 82 milyonun gözünde başarılı olmak zorundayız. Sadece işe aldıklarımızı mutlu edemeyiz. Türkiye'yi kaostan çıkartacak kadrolar biziz. Size karşı sorumluluklarım var ama 2 buçuk milyon Adanalıya karşı başarılı olmak gibi de bir sorumluluğumuz var. Başarılı olursak genel seçimde CHP başarılı olur.

Yakın zamanda temel kadrolar hariç kimseyi işe alamam. Alırsam doğru yapmış olmam. Belki bu topluluğu bir daha uzun süre göremeyeceğiz. Birbirimizi iyi anlamamız ve yardımcı olmamız, birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Bizim hedefimiz Adana'yı kurtarma hedefidir. Bizim hedefimiz laik demokratik Türkiye'yi kurtarma hedefidir. Bu bireysel taleplerimizin çok çok ötesindedir. Şimdi hükümet olduğumuzu düşünün. Ne diyor genel başkanımız ‘350 bin öğretmeni atayacağım' diyor. Bizi temelden kurtaracak olan iktidar olmamızdır ve bunun yolu da belediyelerin başarılı olmasıdır. Ölünceye kadar birlikteyiz, ben hiç bir zaman sizden kaçmam ama benim çok çalışmam gerek” dedi.