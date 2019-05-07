Karalar: "İşini iyi yapan kardeşimdir. Çalışmayanla sorun yaşarız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ASKİ'nin yeni aldığı kanal temizleme araçlarını inceledi ve çalışanlara araçları kurallara uygun, uzun ömürlü olmalarını sağlayacak şekilde kullanmaları yönünde talimat verdi.

Başkan Karalar, yeni satın alınan kombine kanal temizleme araçları hakkında personelden bilgi aldı. Araçların uzun yıllar sorunsuz bir şekilde sağlıklı çalışabilmesi için kullanım kurallarına uygun hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, ''Yeni alınan kanal temizleme araçlarını özenle kullanmak gerekir. Bu araçlar halkımızın parasıyla alındı. Çalışanlarımızı bunun bilincinde olmaya ve buna uygun çalışmaya davet ediyorum'' dedi.

Hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem de Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde tüm işlerin doğru bir şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda hassas olduğunu vurgulayan Başkan Karalar, ''Söz konusu benim kardeşim de olsa, işini iyi yapıp yapmadığına bakarım. İşini iyi yapan kişi, hangi partiye oy vermiş olursa olsun kardeşimdir. Çalışmayan, devletin malını düzgün kullanmayan kişi benim dostum değildir” diye konuştu.