Karalar: "Kısırlaştırmayı daha da artıracağız"

Başkan Karalar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu öğrencileriyle birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'nde incelemelerde bulundu.

Öğrenciler Bakımevi'ndeki sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi, yetkililerden bilgi aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'nce, Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Başkan Zeydan Karalar, yaptığı açıklamada, “5 bin kapasiteli sokak hayvanı barınağımız dört dörtlük faaliyette. Zaman zaman ben burayı denetlemeye geliyorum. Türkiye'de ilk sıralara girecek bir barınak. Sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamaları için 1822'de İngiltere'de harekete geçen insanların çok önemli bir iş yaptığını düşünüyorum. Bizler de sokak canlılarının daha iyi koşullarda yaşaması için başlatılan hareketi devam ettiriyoruz” ifadelerinin kullandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret eden okulun öğrencilerini ve yöneticilerini kutlayan Başkan Karalar, “Bizler Allah'ın yarattığı her canlıya insanca yaklaşmak ve yaşatmak için elimizden geleni yapmalıyız. Yapımına bizden önce başlanan bu barınağı bitirdik. Çok modern bir barınak oldu. 5 bin hayvan kapasiteli barınağı daha da büyüteceğiz. Sokak canlılarının daha iyi şartlarda yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Sokak canlıları sorunu ülke genelinde de mevcut ve ancak kısırlaştırmayı artırarak daha iyi sonuçlar alabiliriz. Önlem alınmazsa sorun büyüyebilir. Geçmişe oranla iki kat kısırlaştırma yapmamıza rağmen, daha fazla kısırlaştırma gerçekleştirmemiz gerekiyor. Diğer belediye başkanlarımızla da görüşmelerimiz sürüyor. Yıllık 20 bin kısırlaştırma sorunu azaltacak bir rakam. Böylece sokak canlılarıyla ilgili sorunlar zamanla azalacak” diye konuştu.