Karalar: "Konuşuyoruz ama kadına şiddet azalmıyor, daha da artıyor"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapılmasını gerektirmeyecek durumu oluşturana kadar mücadelemiz devam edecek. Hepimizin gayesi budur” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 10 Aralık 2021 tarihine kadar düzenleyeceğini açıkladığı eğitim, farkındalık çalışması ve diğer bilinçlendirme faaliyetlerini tamamladı. 16 gün süren etkinlikler dizisinin sonuncusu; Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Büyükşehir Tiyatro Salonu'nda, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde gerçekleştirdiği, “Kadının İnsan Hakları-Türkiye'de Bu Yolda Mücadele ve Kazanımlar” konulu panel oldu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın izlediği ve açılış konuşmasını yaptığı panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Gaye Erbatur üstlendi. Av. Hülya Gülbahar ile Sosyolog. Dr. Şule N. Aytaç panelist olarak sunum ve bilgilendirme yaptı. Başkan Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar ve CHP Adana Kadın kolları Başkanı Av. Oya Tekin'in de katılarak destek verdiği etkinlikte, Büyükşehir'in kadın bürokratları da bulundu.

"Konuşuyoruz ama sonuçta kadına şiddet azalmıyor"

İnsan haklarının uygar düşünen insanlar için vazgeçilmez bir kavram olduğunu belirten Başkan Karalar, “Hepimiz son yıllarda özellikle kadına şiddetin artarak devam etmesinden ötürü müthiş üzüntü duyuyoruz. Şiddeti lanetliyoruz, konuşuyoruz ama sonuçta kadına şiddet azalmıyor, daha da artıyor.

Cumhuriyetin kuruluşundan 2000 yılına kadar siyasetteki, sosyal hayattaki ve karar alma mekanizmalarındaki kadın sayısı artarken, daha sonra söz konusu sayıda düşüş yaşanıyor ve buna paralel olarak kadına şiddet artıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kadının siyasete, iş hayatına, sosyal hayata ve yönetim kademelerine girmesinin, uygarlık seviyesini yükselttiğini söylemiştir. Zaten bugün onun sayesinde bir arada oturabiliyoruz. Elbette geldiğimiz nokta yeterli değil. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu kardeşiniz Seyhan Belediye Başkanlığı'ndan bu yana kadına pozitif ayrımcılık yapmıştır. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapılmasını gerektirmeyecek durumu oluşturana kadar mücadelemiz devam edecek. Hepimizin gayesi budur” dedi.

"İstihdamda kadın oranını mutlaka yükseltmeliyiz"

Büyükşehirde daha önce olmayan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığını kurduklarını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Kadın dairemizin bütün etkinliklerinde yanlarındayız, destekçileriyiz. 25 Kasım'da kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair etkinliklere başladık ve 16 gündür devam ediyoruz.

Esnemeden, dimdik kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, kadınlarımızın erkekle eş ve eşit olması konusunda çok adım atmıştır. Kadına seçme ve seçilme hakkı vermesi çok önemlidir. Buradaki amaç sadece bir oyun sandığa atılması değildir elbette. Kadının toplumdaki yerinin eş ve eşit hale gelmesini sağlamaya yönelik bir adımdır seçme ve seçilme hakkı tanınması. Avrupa'da yüzde 45'in altında kadın istihdam oranı yok. Bazı ülkelerde yüzde 55 civarında. Ülkemizde bu oran yüzde 30 civarında. Bunu artırmalıyız” diye konuştu.