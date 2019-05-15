Karalar köy yollarının onarımı için talimat verdi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayının üçüncü oturumunu gerçekleştirdi. Başkan Zeydan Karalar ve Meclis Katipleri Cemal Demirdağ ve Sevil Can Başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem dışı söz alan Kozan Belediye Meclis Üyesi Abdullah Avcı, Kozan'ın acil bekleyen hizmetlerini gündeme getirdi.

Başkan Zeydan Karalar, Kozan'ın ilçeler içerisinde tek sinekle mücadeleyi yapan belediye olduğunu belirterek, ”Ama anladığım kadarıyla bizden sinekle mücadele konusunda destek de istiyorsunuz. Ama bir yanlış anlamaya meydan vermemek için söylüyorum. Kozan sinekle mücadeleyi kendi imkanları ile yapmaktadır. Daha önceden Büyükşehirle kendi aralarında bir anlaşmaları var. Demek ki yetmiyor, bizim desteğimizi istiyor. Hay hay. Dün belediye başkanlarının konuşmasına istinaden söylüyorum. Bu sene yağmur, kar, kış çok kötü oldu, köy yollarının çoğu tahrip oldu, biz de biliyoruz. Ama imkanlar çerçevesinde bizim yol ekibi de bütün ilçe başkanlarını, belediye başkanlarını arayarak en ivedi, en acil ihtiyaçlarını tespit edip çare bulmalarını gerektiğinin talimatını verdim. Bugün Kozan'da ekibimiz var. Pazar Yeri Caddesi ve Sırkıntı Caddesinde başladılar, mezarlıklarla da ilgili komple temizliğe başladı, bunu bilgilerinize arz ediyorum” dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Hepsinin teklif olması nedeniyle 10 madde daha ilgili komisyonlara oy birliği ile kabul edildi.

Karalar, meclis çalışmalarını yarın saat 14.00'te yapmak üzere sonlandırdı.