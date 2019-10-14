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Karalar, Kozan OSB için talimat verdi

Adana’nın KozanKozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve Kozan Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fatih Aydın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ekibiyle, Kozan Belediyesi Dağılcak Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Adana'nın Kozan


Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve Kozan Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fatih Aydın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ekibiyle, Kozan Belediyesi Dağılcak Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.


Kaymakam Gürçam ve beraberindeki heyet organize sanayi bölgesinin sorun ve taleplerini Başkan Karalar'a ilettiler.


Daha önce Kozan OSB'deki su ve yol sorunlarını ileten heyet organize sanayi bölgesinin su ve yol sorununun bir an evvel çözüme kavuşması için taleplerini yinelediler. Kozan ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Kozan Organize Sanayi Bölgesinde narenciye kooperatifinin kurulması önerisi de Başkan Zeydan Karalar tarafından memnuniyetle karşılandı.


Yetkililere, Kozan Ticearet Odası ile bir an önce işlemlere başlamaları için talimat veren Başkan Karalar'a Kaymakam Şafak Gürçam, Oda Başkanı Mustafa Kandemir ve Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın teşekkür ettiler.

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