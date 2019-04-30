Karalar: "Mutsuz emekçilerle sağlıklı üretim ve gelişme olmaz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çalışanların 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutladı.

ABD'deki işçilerin 1 Mayıs 1886'da günde 12 saat yerine, 8 saat çalışma talebiyle başlattıkları mücadelenin sonrasında yaşanan kanlı olaylar ve 1889'da emekçilerin bir araya geldiği evrensel toplantıdaki öneriyle 1 Mayıs'ın tüm dünyada Birlik-Mücadele ve Dayanışma Günü ilan edildiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, 1 Mayıs mesajında şu görüşlere yer verdi:

“İşçilerin, çalışanların birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, yeryüzünde 130 yıldır hak arayışı çerçevesinde gündemde. 1 Mayıs barış, güvenli bir gelecek ve demokrasi için de mücadele günüdür. Emek en yüce değerdir ve mutlaka hak ettiği şekilde karşılık bulması gerekmektedir. Çalışanlarımızın insanca, kimseye muhtaç olmadan, aileleriyle birlikte gelecek endişesi taşımadan yaşayabildiği günler adına mücadele ettiği, barışın, dayanışmanın ve kardeşliğin filiz verip büyüdüğü 1 Mayıslar için, toplumumuzun tüm dinamikleri birlikte çaba harcamalı. Çalışma barışı üretimin temel gereklerindendir ve işçilerin, emekçilerin mutsuz olduğu bir ortamda sağlıklı üretim, gelişme ve büyüme mümkün değildir. Emeğin ve sermayenin uyumu, emeğe gereken değerin verilmesiyle sağlanabilir ve bu uyum olmadan sağlıklı üretim, dolayısıyla ülkelerin gelişip modernleşmesi olanaksızlaşır.

Haksızlığın, emek sömürüsünün bulunmadığı, işçilerin ezilmediği, eşitliğin, adaletin sağlandığı bir çalışma ortamı için, 1 Mayıs bizlere daha fazla kafa yorma, düşünme ve çaba gösterme fırsatı sunuyor. 1 Mayıs, işçilerin insanca, sömürülmeden, gelecek kaygısı hissetmeden yaşama isteğinin haykırılmasından doğmuş, insan emeği istismara uğradıkça, sömürüldükçe var olmaya devam edecek bir mücadele günüdür. İşçiler dünyayı inşa edenlerdir ve alın teri en kutsal değerdir. İşçilerimizin, emekçilerimizin 1 Mayıs Bayramı kutlu olsun.”